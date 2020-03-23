підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Києві ще 4 нових випадки коронавіруса. Всього в столиці 28 заразилися
23 березня 2020, понеділок, 17:20 11
Політика 2020-03-23T20:00:04+02:00
Українські Новини
У Києві ще 4 нових випадки коронавіруса. Всього в столиці 28 заразилися

У Києві ще 4 нових випадки коронавіруса. Всього в столиці 28 заразилися

Кира Молчанова
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

У Києві підтвердили ще 4 випадки зараження новим коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих у Києві зросла до 28 осіб, і столиця продовжує бути епіцентром захворюваності в Україні.

Про це повідомляє Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Серед тих, хто заразилися:

  • 17-річна дівчина, яка повернулася з Лондона;
  • 53-річна жінка, яка контактувала з хворим в Київській області;
  • 28-річна жінка, яка повернулася з Австрії;
  • 21-річний хлопець, який контактував з хворим родичем.

Повідомляється, що двоє з цих людей перебувають в Олександрівській лікарні, а ще двоє — на самоізоляції.

"Сьогодні, коли в Україні спецрейсами з-за кордону повертаються десятки тисяч українців, — ми отримуємо загрозу можливого швидкого поширення інфекції. Я звертаюся до МВС посилити контроль за дотриманням киянами суворих обмежувальних заходів, особливо тими, які прибувають в країну. А також — виконання підприємствами та установами заходів з організації дистанційної роботи співробітників", — додав мер.

Для захисту від вірусу, в першу чергу потрібно дотримуватися таких правил:

  1. Регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше, ніж 60%
  2. Регулярно прати дитячі речі і плюшеві іграшки згідно інструкції виробника. Якщо можливо, прати речі слід при найвищому температурному режимі і ретельно їх сушити
  3. Уникати контакту з тими, хто чхає і кашляє
  4. Щодня дезінфікувати поверхні, до яких торкаються в приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, туалети, і тощо.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.

Більше новин про:

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою 22:31
НБУ продав $200 млн на міжбанку для утримання гривні 22:17
НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації 21:43
більше новин
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
більше новин
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok