Українцям заборонили покидати Україну: заборонені туристичні поїздки за кордон

Кабінет міністрів заборонив з 12:00 вівторка, 24 березня, залишати Україну з туристичною метою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram-каналі.

"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, - буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - написав він.

"Ми розуміємо, що рішення не популярне і не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавіруса ростуть. Тому повинні посилювати обмежувальні заходи", - додав прем'єр.

З 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Як захистити себе

мити руки;

не чіпати обличчя;

не виходити на вулицю без потреби;

тримати дистанцію.

Профілактика коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.