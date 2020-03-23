Українцям заборонили покидати Україну: заборонені туристичні поїздки за кордон

Кабінет міністрів заборонив з 12:00 вівторка, 24 березня, залишати Україну з туристичною метою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram-каналі. "Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, - буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - написав він. "Ми розуміємо, що рішення не популярне і не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавіруса ростуть. Тому повинні посилювати обмежувальні заходи", - додав прем'єр. З 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні. Як захистити себе мити руки; не чіпати обличчя; не виходити на вулицю без потреби; тримати дистанцію. Профілактика коронавіруса Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса. Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.