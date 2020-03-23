У Києві через коронавірус закрили 8 інтернатів

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закрила 8 інтернатних установ на вхід і вихід в рамках карантину для запобігання поширення коронавірусній інфекції, в той час, як Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Через загрозу поширення коронавірусу 8 інтернатних установ Києва, в яких проживає понад 2 000 осіб, закриті на вхід і вихід", - йдеться в ньому.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, працівники інтерантів, які живуть за межами Києва, що тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом.

Вона також додала, що 11 людей захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті, та 2 особи - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Згідно з повідомленням, всього в Києві працює 8 інтернатних закладів: 2 дитячих, 2 пансіонати для літніх людей та 4 психоневрологічних інтернатів.

В них проживає 2,3 тис. осіб.

Працівники цих установ здійснюють постійний контроль епідемічної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної інфекції, з них 26 були зафіксовані 22 березня (при цьому 20 випадків - у Києві).

Також Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу.