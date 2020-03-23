Стали відомі результати тестів на коронавірус депутатів Ради

Тести не виявили коронавіруса у нардепутатов, які контактували з хворими колегами. Про це в понеділок, 23 березня, повідомила народний депутат України від фракції ЄС Яна Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

"Всі депутати, помічники та працівники Апарату ВРУ, що здавали тести 18-20 березня, мають негативні результати тесту на коронавірус. Здавали тести ті, хто контактував з уже виявленими хворими, або повернулися із закордонних відряджень або поїздок", - зазначила Зінкевич.

За її словами, на даний момент є два депутата з підтвердженим діагнозом коронавіруса і ще один з підозрою.

"Також за останньою інформацією, останній тест депутата Вельможного до щастя виявився негативним. Бажаю всім колегам якнайшвидшого одужання", - додала нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Після цього коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом, МОЗ повідомили, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 21:00 збільшилася на 6.