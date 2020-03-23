Uber погоджує список медустанов для початку безкоштовних перевезень лікарів

(Новина "Uber не може почати безкоштовні перевезення лікарів без погодження з МОЗ" доповнена уточненням перевізника про предмет узгодження)

Міжнародний сервіс пасажирських автоперевезень Uber не може розпочати анонсовані раніше безкоштовні перевезення медичних працівників без узгодження з Міністерством охорони здоров'я переліку медичних установ.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба сервісу.

"Точна механіка зараз узгоджується командами Uber і Міністерства охорони здоров'я", - сказала представник компанії і уточнила, що до узгодження перевезення не почнуться.

Наразі Uber розпочав виробництво промокодів, які будуть надані медпрацівникам, і вони зможуть використовувати її у програмі Uber, а всі витрати покриває сам Uber.

Таким чином, йдеться про те, що Uber в тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я фіналізує списки медичних установ, щоб промокоди були використані строго за призначенням.

Зазначається, що промокоди будуть надані головним лікарям медичних закладів, а вони будуть розподіляти їх серед персоналу.

20 березня МОЗ заявив, що органи місцевого самоврядування і компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медпрацівників до робочих місць під час карантину.

Домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень.

Раніше ряд лікарів у соціальних мережах відзначили, що не можуть на даний момент скористатися анонсованої функцією, а оператори і водії сервісу не знають про неї.

Згідно з повідомленням МОЗ, також холдинг OKKO Group профінансує додаткові 20 тис. перевезень лікарів під час карантину через Uber.

Як повідомляли Українські Новини, з 23 березня через карантину в Києві зупиняється пасажирський транспорт і скористатися ним зможуть лише ті, хто отримав спеціальний пропуск.

Пасажири з спецбилетами зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду у столиці під час карантину.