Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) заявляє, що вантажоперевізники змушені простоювати більше 4 доби в очікуванні перетину кордону, при цьому є ще ряд перепусток, де можна перетнути кордон на особистому транспортному засобі.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба асоціації.

"Перевізники змушені простоювати в очікуванні перетину кордону в антисанітарних умовах, без доступу до належного харчування більше 4 діб з усіма соціально-санітарними наслідками", - сказано у відповіді пресслужби на запит про стан міжнародних вантажних перевезень до/з України.

За даними АсМАП, з 14 березня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава Руська - Хребенне" на виїзд з України накопичуються черзі понад 1 тис., 500 і 200 транспортних засобів відповідно.

При цьому на даний момент спостерігається значне скорочення міжнародних автомобільних перевезень, особливо в європейському напрямку.

Наголошується, що у зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з пандемією коронавіруса у світі, майже всі країни євразійського континенту ввели повну заборону або значні обмеження при перетині кордону громадянами, в тому числі і водіями транспортних засобів комерційного призначення.

Проте більшість країн не призупинило переміщення вантажів через кордон вантажними автомобілями, передбачивши певні вимоги до них і застереження.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує пасажирські потяги до Польщі.

Тим часом за добу в Україні виявлено 26 нових випадків коронавіруса.