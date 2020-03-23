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23 березня 2020, понеділок, 11:49 10
Силові структури 2020-03-23T12:27:54+02:00
Українські Новини
Чергова контрабанда медтоварів. В ЄС намагалися вивезти майже 40 тис. медичних халатів

Чергова контрабанда медтоварів. В ЄС намагалися вивезти майже 40 тис. медичних халатів

Анна Рудык
СБУ, Контрабанда, Євросоюз, Медичні товари
Медичний халат. Фото: pixabay
Медичний халат. Фото: pixabay

Після того, як в Польщу намагалися знову вивезти медичні маски, Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з України в Європейський Союз майже 40 тис. медичних халатів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Відзначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль на митному посту "Ягодин" Волинської митниці, що прямував до однієї з країн Європейського Союзу.

Під час митного огляду вантажівки була виявлена партія медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

Правоохоронцями тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Операція проводилася спільно з прокуратурою Волинської області.

Як повідомляли Українські Новини, контрабанду 50 тис. респіраторних масок затримали на кордоні з Польщею.

Також правоохоронці заарештували контрабанду 1,5 тонни медичних масок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

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