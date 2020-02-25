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25 февраля 2020, вторник, 10:24 2
Азия 2020-02-25T10:25:22+02:00
Українські Новини
Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса

Таня Войтюк
Олимпийские игры, Коронавирус, Олимпийские игры 2020 года в Токио, Токио, Япония
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net

Несмотря на вспышку коронавируса и то, что им заразилось уже более 80 тыс. человек, Япония продолжит готовиться к летним Олимпийским играм в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии до сих пор неопределенны.

Об этом сообщает главный секретарь правительства Японии Йошигиде Суга, Kyodo.

"Мы будем тесно сотрудничать с МОК, организационным комитетом и столичным правительством Токио. Мы будем продолжать подготовку, чтобы спортсмены и зрители могли чувствовать себя безопасно и защищены на протяжении всех игр", - сообщи он.

Представитель правительства заявил, что Международный олимпийский комитет уверен в реакции Японии на вирус. Олимпийские игры должны проходить с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.

Между тем губернатор Токио Юрико Койке раскритиковал кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли, который заявил, что его город может принимать игры вместо Токио из-за вспышки коронавируса.

"Лондон может принимать Олимпиаду в 2020 году. У нас есть инфраструктура и опыт. И из-за вспышки коронавируса мир может нуждаться в нашей активизации".

Пост в Шона Бейли в TwitterПост в Шона Бэйли в Twitter

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории женщина начнет эстафету Олимпийского огня.

Тем временем Южная Корея предложила КНДР совместно провести зимнюю Олимпиаду 2018 года.

Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.

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