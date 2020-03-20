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20 марта 2020, пятница, 16:54 28
Мир 2020-03-20T16:58:50+02:00
Українські Новини
Международные гонки "Формула-1" пройдут в виртуальном формате

Международные гонки "Формула-1" пройдут в виртуальном формате

Елизавета Кесельман
Формула-1, Коронавирус, отмена мероприятий, Пандемия коронавируса, Международная гонка
Фото: formula1.com
Фото: formula1.com

Международные гонки "Формула-1", которые должны были пройти в 2020 году в Австралии, пройдут в виртуальном режиме в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Formula-1.

Отмечается, что организаторы "Формула-1" объявили о запуске вирутального чемпионата  — серии Virtual Grand Prix на время отсутствия реальных гонок.

Виртуальные гонки будут проходить вместо перенесенных или отмененных Гран-при. В них примут участие несколько гонщиков "Формулы-1". Первый этап пройдет 22 марта — виртуальное Гран-при Бахрейна. Каждый следующий гоночный уикенд будет означать, что отложенная гонка "Формулы-1" в реальном времени заменяется виртуальным Гран-при.

Гонки будут проводиться на базе игры F1 2019. Продолжительность гонки составит 28 кругов. Посмотреть трансляцию можно будет на официальных каналах "Формулы-1" на YouTube, Facebook и Twitch.

Как сообщали Українські Новини, Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса, однако она может пройти без зрителей в связи с пандемией эпидемии.  

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