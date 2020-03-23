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23 березня 2020, понеділок, 09:49 26
Економіка 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
Постачальники підвищують ціни. В "АТБ" сильно подорожчали продукти першої необхідності

Постачальники підвищують ціни. В "АТБ" сильно подорожчали продукти першої необхідності

Анна Рудык
АТБ, Ціни на продукти, Підвищення цін, Карантин в Україні
Покупки в супермаркеті. Фото: delo.ua
Покупки в супермаркеті. Фото: delo.ua

Компанія "АТБ-Маркет", яка раніше обмежила продаж товарів в одні руки, вирішила підвищити ціни на товари першої необхідності і продукти харчування через підняття цін постачальниками.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Компанія "АТБ-Маркет" змушена підняти ціни на продукти харчування та товари першої необхідності. Така ситуація пов'язана зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торгової мережі АТБ, але і для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі. Зокрема, продукти так званого борщового набору (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор-на 8%, макаронні вироби-на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно - 5%, яйця - 6%", - сказано в ньому.

Повідомляється, що підвищення вартості товарів постачальники пояснюють значним зростанням витрат виробництва, пов'язаних з карантинними заходами.

"Для підтримки стабільної роботи 1 094 магазинів торгової мережі АТБ і формування товарних запасів компанія змушена сьогодні виставляти на прилавки товари фактично за цінами постачальників. В даний час корпорація АТБ докладає всі зусилля, щоб забезпечити стабілізацію зростання цін з боку постачальників на продукти харчування і товари першої необхідності", - підкреслюється в повідомленні.

Наголошується, що на поточний момент всі магазини мережі АТБ забезпечені товарами всіх категорій в необхідному обсязі.

При цьому компанія має достатню кількість товарних залишків на складах та розподільчих центрах для забезпечення споживчого попиту в разі його збільшення.

В умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 і оголошеного загальнонаціонального карантину корпорація АТБ здійснює свою діяльність у посиленому режимі у всіх регіонах України.

Як повідомляли Українські Новини, мережа АТБ запускає пілотний проект з доставки товарів додому покупцям.

Також в АТБ відзначають підвищення попиту на деякі продукти.

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