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23 березня 2020, понеділок, 08:15 66
Суспільство 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
У Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб

У Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, коронавірус у Львові
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Львівській області коронавірус, яким в Україні заразилися вже 73 людини, підозрюють у 94 громадян. Про це йдеться в повідомленні Львівської облдержадміністрації з посиланням на лікаря-епідеміолога обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

Так, повідомляється, що наразі позитивний результат на коронавірус в одного пацієнта.

"У 94 осіб у Львівській області - підозра на коронавірус. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - повідомила Тімко.

Всього в області за весь час з підозрою COVID - 19 до медиків звернулися 104 людини, причому семеро з них - в період з 16:30 годин по 21:30 годин 22 березня. Це жителі Львова і Самбірського, Стрийського, Сколівського районів.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 61 людина, на самоізоляції - 32. Одужали 11 пацієнтів.

Стан всіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки — наближений до тяжкого.

А у МОЗ нагадали, що для того, щоб уникнути зараження коронавірусом слід дотримуватися простих правил і оприлюднили відповідну інфографіку.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону, перевірятимуть поліцейські.

Раніше в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, станом на ранок 22 березня досягла 304 544 людей у всьому світі.

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