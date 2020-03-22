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22 березня 2020, неділя, 22:42 16
Медицина 2020-03-22T22:56:42+02:00
Українські Новини
Ємець хоче виплачувати зарплату лікарям погодинно на час пандемії

Ємець хоче виплачувати зарплату лікарям погодинно на час пандемії

Ярина Вацяк
МОЗ, коронавірус в Україні, Ілля Ємець, Карантин в Україні, зарплата лікарів
Ілля Ємець Фото: moz.gov.ua
Ілля Ємець Фото: moz.gov.ua

В той час, як Кабмін розробляє програму підтримки бізнесу та людей, які втратять роботу з-за коронавірусу, глава Моз Ілля Ємець хоче ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема, реаніматологів, на період епідемії коронавірусу. 

Про це він сказав в ефірі програми "Велике інтерв'ю" на телеканалі "112".

"Я в понеділок виношу на уряд не ту мізерну оплату... Я б під час епідемій зробив це погодинно (оплату праці, - ред.). Тому потрібно зрозуміти, що під час епідемії людина, як на війні. Я думаю, це постанову в уряді підтримають", - сказав Ємець.

Як приклад він навів роботу реаніматологів у центрі дитячої кардіології, де реаніматологи отримують погодинну оплату, але не можуть працювати більш як 12 годин поспіль.

"Якщо ми приймемо постанову, і вона має вийти в середу, про погодинну зароплату, то це буде не просто стимул, а порятунок для тих людей, які незважаючи на небезпеку працюють і будуть", - сказав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, станом на вечір 21 березня в Україні зафіксовано 63 випадки зараження коронавірусом, три - летальні. Одна людина вже одужала, у 645 підозра на коронавірус.

Тим часом, китайські медики розповіли, яких помилок не слід допускати при коронавирусі.

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