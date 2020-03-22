підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 березня 2020, неділя, 20:04 16
Суспільство 2020-03-22T21:00:01+02:00
Українські Новини
У Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірус

У Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірус

Кира Молчанова
Львів, Львівська облрада, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус
Коронавірус

За станом на неділю, 22 березня, у Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію, а 21 людину вже забрали в лікарню.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Станом на сьогоднішній день у Львівській області з підозрою на коронавірус є 84 людини. У одного пацієнта — позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", — сказано в ньому.

При цьому в період з 17:00 21 березня по 8:00 22 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явився ще 21 пацієнт.

Пацієнти зі Львова, Дрогобицького, Стрийського, Кам'янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

На лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебувають 53 людини, на самоізоляції — 30 осіб.

11 пацієнтів були виписані з лікарні.

Стан всіх хворих — середньої тяжкості або близький до задовільного.

Всього з початку року у Львівській області було 94 повідомлення про підозру на COVID-19.

За результатами тестів у 6 осіб було діагностовано грип, у 4 осіб результати тестів негативні.

Як повідомляли Українські Новини, самоізоляцію Українців, які повернулися з-за кордону, перевірятимуть поліцейські.

За станом на неділю, 22 березня, у Запорізькій області у 18 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію.

Більше новин про: Львів Львівська облрада Коронавірус коронавірус в Україні

У Львівській області через коронавірус скасують вс...
Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім про...
"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд для евакуа...
В УГКЦ дозволили перетворювати приміщення храмів н...
Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження
Новини
Не виходити за продуктами і ліками: у Британії деяких людей закликали ізолюватися на три місяці 20:32
У Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірус 20:04
"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд для евакуації українців з Польщі 20:01
В УГКЦ дозволили перетворювати приміщення храмів на госпіталі у разі епідемії коронавірусу 19:43
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
більше новин
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавірусами" і що треба мати під рукою 07:03
На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають 08:18
Продовження коронавірусного карантину до літа обвалить гривню і ВВП, - експерт 08:52
більше новин
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков 12:53 Інфографіка
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв 00:33
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
більше новин
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok