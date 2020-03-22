У Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірус

За станом на неділю, 22 березня, у Львівській області у 84 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію, а 21 людину вже забрали в лікарню.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Станом на сьогоднішній день у Львівській області з підозрою на коронавірус є 84 людини. У одного пацієнта — позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", — сказано в ньому.

При цьому в період з 17:00 21 березня по 8:00 22 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явився ще 21 пацієнт.

Пацієнти зі Львова, Дрогобицького, Стрийського, Кам'янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

На лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебувають 53 людини, на самоізоляції — 30 осіб.

11 пацієнтів були виписані з лікарні.

Стан всіх хворих — середньої тяжкості або близький до задовільного.

Всього з початку року у Львівській області було 94 повідомлення про підозру на COVID-19.

За результатами тестів у 6 осіб було діагностовано грип, у 4 осіб результати тестів негативні.

Як повідомляли Українські Новини, самоізоляцію Українців, які повернулися з-за кордону, перевірятимуть поліцейські.

За станом на неділю, 22 березня, у Запорізькій області у 18 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію.