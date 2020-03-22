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22 марта 2020, воскресенье, 17:21 1416
Общество 2020-03-24T04:00:24+02:00
Українські Новини
В Запорожской области у 18 человек подозревают коронавирус по состоянию на 22 марта

В Запорожской области у 18 человек подозревают коронавирус по состоянию на 22 марта

Кира Молчанова
Запорожская область, МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Запорожской области у 18 человек подозревают коронавирусную инфекцию, которую сейчас в Украине подтвердили у 47 человек.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за минувшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", — сказано в нем.

При этом по состоянию на текущий момент в области нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, самоизоляцию Украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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