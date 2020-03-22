Во Львовской области 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В то время, как официально в Украине зарегистрированы 47 случае заболевания коронавирусом, во Львовской области в период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 21 пациент.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, пациенты с города Львова, Дрогобычского и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов. Состояние всех больных -средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID- 19 обратилось 94 человека.

По результатам тестов у 6 человек диагностировали грипп. Еще 4 результата тестов - отрицательные. За все время у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.