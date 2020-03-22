"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд для евакуації українців з Польщі

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило ще один поїзд Інтерсіті+ "Перемишль - Київ" для евакуації українців з Польщі 23 березня після того, як українців з Польщі вже вивезли 3 поїздами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передають Українські Новини. "Укрзалізниця призначила ще один швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Перемишль (Перемишль) - Київ" для евакуації українців з Польщі, які внаслідок карантину не можуть самостійно перетнути кордон. Поїзд відправиться з Перемишля о 15:50 23 березня під номером 706\/705", - сказано в ньому. Зазначено, що під час рейсу з Польщі поїзд буде робити зупинку у Львові і прибуде до Києва о 23:59, в Перемишль поїзд проїде без пасажирів. Наголошується, що квитки на вказаний поїзд можна придбати тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка буде обслуговувати поїзд, буде забезпечена всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції. Як повідомляли Українські Новини, МЗС сформував список хабів звідки українці можуть дістатися в Україну. Також для українців за кордоном запустили систему "ДРУГ" і смс-ки з алгоритмом дій.