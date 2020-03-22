"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд для евакуації українців з Польщі

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило ще один поїзд Інтерсіті+ "Перемишль - Київ" для евакуації українців з Польщі 23 березня після того, як українців з Польщі вже вивезли 3 поїздами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Укрзалізниця призначила ще один швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Перемишль (Перемишль) - Київ" для евакуації українців з Польщі, які внаслідок карантину не можуть самостійно перетнути кордон. Поїзд відправиться з Перемишля о 15:50 23 березня під номером 706/705", - сказано в ньому.

Зазначено, що під час рейсу з Польщі поїзд буде робити зупинку у Львові і прибуде до Києва о 23:59, в Перемишль поїзд проїде без пасажирів.

Наголошується, що квитки на вказаний поїзд можна придбати тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Бригада стюардів, яка буде обслуговувати поїзд, буде забезпечена всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС сформував список хабів звідки українці можуть дістатися в Україну.

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