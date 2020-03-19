"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"

Акционерное общество "Укрзализныця" осуществит вывоз украинцев, которые не успели вернуться в Украину до закрытия границ, из Польши 3 поездами класса Интерсити+ "Перемышль-Киев" 20 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.



"В течение 20 марта 2020 "Укрзализныця" поездами класса "Интерсити+" вывезет граждан Украины из Перемышля, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - сказано в нем.



Так, уже назначены на 20 марта с Перемышля в Киев поезд №715 / 716 - 706/705 (отправление из Перемышля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709 / 710 (из Перемышля - в 10:18, в Киев - в 19:26) и №705 / 706 - 716/715 (из Перемышля - в 13:10, в Киев - в 22:17).



Отмечается, что в Перемышль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые будут обслуживать поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом.



17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.



Кроме того, где можно пересечь границу Украины автотранспортом.