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19 марта 2020, четверг, 10:45 360
Внешняя политика 2020-03-19T10:46:33+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"

"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Эвакуация украинцев, карантин в Украине, Перемышль-Киев
"Укрзализныця"

Акционерное общество "Укрзализныця" осуществит вывоз украинцев, которые не успели вернуться в Украину до закрытия границ, из Польши 3 поездами класса Интерсити+ "Перемышль-Киев" 20 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"В течение 20 марта 2020 "Укрзализныця" поездами класса "Интерсити+" вывезет граждан Украины из Перемышля, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - сказано в нем.

Так, уже назначены на 20 марта с Перемышля в Киев поезд №715 / 716 - 706/705 (отправление из Перемышля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709 / 710 (из Перемышля - в 10:18, в Киев - в 19:26) и №705 / 706 - 716/715 (из Перемышля - в 13:10, в Киев - в 22:17).

Отмечается, что в Перемышль поезда отправятся без пассажиров.
Бригады стюардов, которые будут обслуживать поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса. 

Кроме того, где можно пересечь границу Украины автотранспортом

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"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
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