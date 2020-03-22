підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 березня 2020, неділя, 16:35 7
Суспільство 2020-03-22T18:11:21+02:00
Українські Новини
У МОЗ помилилися щодо 8 осіб, які одужали від коронавірусу

У МОЗ помилилися щодо 8 осіб, які одужали від коронавірусу

Кира Молчанова
МОЗ України, Чернівці, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я спростували опублиованную ними ж інформацію про те, що у Чернівецькій області 8 осіб одужали від коронавірусу. Про це повідомив офіційний telegram-канал МОЗ.

"У 8 осіб була зафіксована підозра на COVID-19. Для одержання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативними. У цих людей не виявлено коронавирусну інфекцію", — йдеться в повідомленні МОЗ.

Скріншот офіційного телеграм-каналу МОЗСкріншот офіційного телеграм-каналу МОЗ

Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавирусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).

На даний момент зараження поширюється по областях так:

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 8 одужали)
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
  • Київська область – 4 випадки
  • Донецька область – 1 випадок
  • Дніпропетровська область – 2 випадки
  • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний)
  • Львівська область – 1 випадок
  • Тернопільська область – 1 випадок
  • Київ – 9 випадків.

 

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусную інфекцію. При цьому протягом 21 березня було зафіксовано 6 випадків захворювання, протягом 20 березня — 15 випадків, протягом 19 березня — 10 випадків.

У Львівській області у суботу 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Більше новин про: МОЗ України Чернівці коронавірус в Україні коронавірус в Чернівцях

Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження
Новини
У МОЗ помилилися щодо 8 осіб, які одужали від коронавірусу 16:35
Філарет. Скріншот відео YouTube
Причина коронавірусу — одностатеві шлюби, — Філарет 14:39
Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус 12:31 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус 10:58 Інфографіка
більше новин
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Мережа АТБ запускає пілотний проект з доставки товарів додому покупцям 20:27
Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавірусами" і що треба мати під рукою 07:03
На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають 08:18
більше новин
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков 12:53 Інфографіка
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв 00:33
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
більше новин
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok