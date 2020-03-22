У МОЗ помилилися щодо 8 осіб, які одужали від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я спростували опублиованную ними ж інформацію про те, що у Чернівецькій області 8 осіб одужали від коронавірусу. Про це повідомив офіційний telegram-канал МОЗ. "У 8 осіб була зафіксована підозра на COVID-19. Для одержання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативними. У цих людей не виявлено коронавирусну інфекцію", — йдеться в повідомленні МОЗ. Скріншот офіційного телеграм-каналу МОЗ Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавирусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування). На даний момент зараження поширюється по областях так: Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 8 одужали) Житомирська область – 2 випадки (1 летальний) Київська область – 4 випадки Донецька область – 1 випадок Дніпропетровська область – 2 випадки Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний) Львівська область – 1 випадок Тернопільська область – 1 випадок Київ – 9 випадків. Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусную інфекцію. При цьому протягом 21 березня було зафіксовано 6 випадків захворювання, протягом 20 березня — 15 випадків, протягом 19 березня — 10 випадків. У Львівській області у суботу 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус.