В Черновцах у 8 людей коронавирус не нашли, — МОЗ

В Черновицкой области, где еще сегодня утром было больше всего пациентов, у которых подтвердили коронавирус нового типа, коронавирус не подтвердили 8 пациентов, хотя раньше В МОЗ сообщили, что 8 человек выздоровели от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", — говорится в сообщении.

При этом ситуация в областях Украины на текущий момент следующая:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);

г. Киев — 9;

Киевская область — 4;

Львовская область — 1;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

По данным Минздрава, всего с начала года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус