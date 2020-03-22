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22 марта 2020, воскресенье, 15:32 359 Исправлено
Общество 2020-03-22T16:52:07+02:00
Українські Новини
В Черновцах у 8 людей коронавирус не нашли, — МОЗ

В Черновцах у 8 людей коронавирус не нашли, — МОЗ

Кира Молчанова
Черновицкая область, Коронавирус, выздоровление, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: phc.org.ua
Коронавирус. Фото: phc.org.ua

В Черновицкой области, где еще сегодня утром было больше всего пациентов, у которых подтвердили коронавирус нового типа, коронавирус не подтвердили 8 пациентов, хотя раньше В МОЗ сообщили, что 8 человек выздоровели от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", — говорится в сообщении.

При этом ситуация в областях Украины на текущий момент следующая:

  • Днепропетровская область — 2;
  • Донецкая область — 1;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);
  • г. Киев — 9;
  • Киевская область — 4;
  • Львовская область — 1;
  • Тернопольская область — 1;
  • Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

По данным Минздрава, всего с начала года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

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