підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 березня 2020, неділя, 12:31 54 Інфографіка
Політика 2020-03-22T14:00:02+02:00
Українські Новини
Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Надежда Комендантова
Надзвичайний стан, Коронавірус, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Слідом за Донецькою, Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввів Київ.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"У Києві встановили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Cov-2", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим створена спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня у місті, керівником якої призначено першого заступника голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них у Києві - 9.

в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Крім того, ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області за коронавірусу, а також чим вона відрізняється від надзвичайного стану.

Тим часом, станом на ранок 22 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 304,5 тис. чоловік.

Більше новин про: Надзвичайний стан Коронавірус коронавірус в Києві

Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження
Новини
Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус 12:31 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус 10:58 Інфографіка
У Львівській області 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус 09:26 Інфографіка
Більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі, - МОЗ 08:51
більше новин
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти 15:34
Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти 15:43
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти 15:58
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
більше новин
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков 12:53 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв 00:33
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
більше новин
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok