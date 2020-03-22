Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Слідом за Донецькою, Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввів Київ.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"У Києві встановили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Cov-2", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим створена спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня у місті, керівником якої призначено першого заступника голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них у Києві - 9.

в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Крім того, ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області за коронавірусу, а також чим вона відрізняється від надзвичайного стану.

Тим часом, станом на ранок 22 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 304,5 тис. чоловік.