Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Слідом за Донецькою, Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввів Київ. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини. "У Києві встановили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Cov-2", - сказано в ньому. У зв'язку з цим створена спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня у місті, керівником якої призначено першого заступника голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них у Києві - 9. в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Крім того, ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області за коронавірусу, а також чим вона відрізняється від надзвичайного стану. Тим часом, станом на ранок 22 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 304,5 тис. чоловік.