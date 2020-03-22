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22 березня 2020, неділя, 11:57 80
Медицина 2020-03-22T14:00:02+02:00
Українські Новини
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження

За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як в Україні офіційно вже підтверджено 47 випадків коронавирусной інфекції, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 22 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції, з них 6 було зафіксовано 21 березня (всі - в Києві).

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області (25, 1 людина померла, 1 одужала).

У Києві зафіксовано 9 випадків коронавірусної інфекції, в Київській області - 4 випадки, в Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях - по 2 випадки, в Донецькій, Львівській та Тернопільській областях - по 1 випадку.

У Житомирській та Івано-Франківській областях по 1 випадку захворювання виявилися летальними.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 80 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. При цьому протягом 21 березня було зафіксовано 6 випадків захворювання, протягом 20 березня - 15 випадків, протягом 19 березня - 10 випадків.

У Львівській області у суботу 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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