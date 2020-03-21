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21 березня 2020, субота, 20:21 26
Медицина 2020-03-21T21:30:01+02:00
Українські Новини
У Києві зафіксували сім нових випадків коронавірусу

У Києві зафіксували сім нових випадків коронавірусу

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як у столиці обмежили число відвідувачів в продуктових магазинах і аптеках, у Києві зареєстровано сім нових випадків коронавіруса. 

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання коронавірус. Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років і 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років. Загалом, на сьогодні у столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання COVID-19", - написав він.

За словами Кличка, вісім киян були інфіковані в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки - місцеве зараження від хворих з Житомирської області та Києва.

При цьому п'ять осіб лікуються в Олександрійській клінічної лікарні столиці, а ще п'ять - перебувають на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

Результати на коронавірус у Києві чекають ще три людини. Їх тести спрямовані референс-лабораторію.

Скріншот посади Віталія КличкаСкріншот посади Віталія Кличка

Як повідомляли Українські Новини, Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка.

Крім того, на в'їзді до Києва працюють вісім блок-постів з-за карантину.

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