Заступник голови офісу Президента Ковалів розповіла, за рахунок чого буде проведена індексація пенсій

В той час, як у Мінсоцполітики обіцяють вчасно виплачувати пенсії, заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Є кілька джерел (коштів для індексації пенсій). В першу чергу ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перерозподіляти там де можна буде. Це буде і джерело держкомпаній, це і прибуток максимально усіх держбанків, це і скорочення великих зарплат, скорочення кількості всього того бюджету, який можна скоротити", - сказала Ковалів.

При цьому вона зазначила, що також допускається збільшення дефіциту держбюджету.

"Ми будемо збільшувати дефіцит бюджету, ми можемо собі це дозволити. На сьогодні у нас був запланований дефіцит у 2%. Але цей бюджет будувався на економічному зростанні 3,5%", - додала Ковалів.

Також вона уточнила, що індексація пенсій буде проводитися частково за рахунок запозичень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.