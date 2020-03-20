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20 березня 2020, пʼятниця, 21:56 16
Фінанси 2020-03-20T22:45:01+02:00
Українські Новини
Заступник голови офісу Президента Ковалів розповіла, за рахунок чого буде проведена індексація пенсій

Заступник голови офісу Президента Ковалів розповіла, за рахунок чого буде проведена індексація пенсій

Сергій Жолобецький
індексація пенсій, Держборг України, Пенсійний фонд, Юлія Ковалів, пенсія, Офіс президента, запозичення
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Щоб проіндексувати пенсії уряд візьме в борг

В той час, як у Мінсоцполітики обіцяють вчасно виплачувати пенсії, заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Є кілька джерел (коштів для індексації пенсій). В першу чергу ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перерозподіляти там де можна буде. Це буде і джерело держкомпаній, це і прибуток максимально усіх держбанків, це і скорочення великих зарплат, скорочення кількості всього того бюджету, який можна скоротити", - сказала Ковалів.

При цьому вона зазначила, що також допускається збільшення дефіциту держбюджету.

"Ми будемо збільшувати дефіцит бюджету, ми можемо собі це дозволити. На сьогодні у нас був запланований дефіцит у 2%. Але цей бюджет будувався на економічному зростанні 3,5%", - додала Ковалів.

Також вона уточнила, що індексація пенсій буде проводитися частково за рахунок запозичень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.

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