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20 березня 2020, пʼятниця, 17:53 17
Суспільство 2020-03-20T22:30:06+02:00
Українські Новини
Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів на коронавірус

Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів на коронавірус

Кира Молчанова
коронавірус в Україні, Covid-19, коронавірус у світі, тести на коронавірус
Карта Європи. Фото: Pixabay
Карта Європи. Фото: Pixabay

Як повідомив благодійний сайт Our World In Data, Україна посідає останню позицію серед європейських країн за кількістю проведених тестів на коронавірус (серед тих країн, за якими була зібрана статистика).

Про це повідомляє ресурс сайту Our World In Data з посиланням на звіти трьох країн, які публікують дані про кількість проведеного тестування.

За словами автора статистики, більшість країн не надають офіційних звітів про проведені тести. При цьому ресурс зміг провели ручний аналіз даних за національними звітами і включив останні оцінки, які є станом на 17 березня 2020 року.

Так, на цей час в Україні було проведено 500 тестів на коронавірус. Згідно з сьогоднішніми даними МОЗ, провели вже 700 тестів. Водночас, сусідня Білорусь провела 16 000 тестів, Польща – 7 899, Румунія – 3 708, Угорщина – 1 587, Словаччина – 1 595, Росія – 116 061.

В Італії на 17 березня провели 148 657 тестів, в Іспанії – 50 442, у Франції – 11 071, Австрії – 10 278, Чехії – 6 302, Бельгії – 4 225.

Як повідомляли Українські Новини, на цей момент в Україні 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких були летальними.

Всього в світі COVID-19 заразилися більш як 234 030 осіб.

Приватні лабораторії, які будуть проводити тест на коронавірус, повинні передавати в референс-лабораторію перші зразки, за якими проведено дослідження.

За словами Віталія Кличка, 291 житель Києва здав тест на коронавірус.

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