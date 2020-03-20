В Україні через пошту незаконно збували неякісні ліки для онкохворих і сердечників

Служба безпеки України блокувала схему контрабанди з Росії в Україну неякісних медичних препаратів серцево-судинної та онкологічної груп, які збували громадянам "на віддаленому доступі" через пошту, пояснюючи це замовникам поширенням коронавірусу, яким у світі захворіли понад 234 тисячі осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно йому, служба викрила і заблокувала в Києві незаконне переправлення з Росії, деяких країн Близького Сходу та Південної Азії оптових партій лікарських засобів сумнівної якості в Україну.

За попередніми даними слідства, група, до складу якої входило кілька жителів столиці, які організували нелегальне переправлення з-за кордону незареєстрованих медпрепаратів гормональної, серцево-судинної та онкологічної груп для продажу.

Зокрема в Україні продукцію нелегально доставляли кур'єри з порушенням температурних режимів транспортування медзасобів, уникаючи відповідного контролю якості препаратів.

Зазначено, що під час карантину фігуранти реалізовували товар сумнівної якості за значно завищеними цінами під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів та сертифікатів якості.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціально створений власний сайт.

Згідно з повідомленням, під час обшуків за місцем проживання учасників групи і зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили понад 90 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 3 млн гривень.

За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров'я населення.

Зараз вирішується питання стосовно повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці заарештували контрабанду 50 тис. респіраторних масок на кордоні з Польщею.

Також в Україну контрабандою намагалися завести велику партію масок.