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11 марта 2020, среда, 12:13 1011
Происшествия 2020-03-11T12:18:39+02:00
Українські Новини
Украинские пограничники нашли больше 10 тысяч контрабандных медицинских масок на границе с Польшей

Украинские пограничники нашли больше 10 тысяч контрабандных медицинских масок на границе с Польшей

Кира Молчанова
Граница, Пограничники, Волынская область, Контрабанда, медицинская маска
Контрабанда масок. Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Контрабанда масок. Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

В Ночь на 11 марта на границе с Польшей пограничники выявили в двойном днище багажника иномарки 10 653 одноразовых медицинских масок, дефицит которых есть сейчас в Украине.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что общая сумма конфиската составляет почти 356 000 гривен.

Пограничники рассказали, что во время пограничного контроля в пункте пропуска "Устилуг" правоохранители вывели автомобиль "Фольксваген", который решили проверить дополнительно. В двойном дне автомобиля обнаружилась нелегальная партия медицинских масок.

Котрабанда медицинских масок. Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы УкраиныКотрабанда медицинских масок. Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок. Планируется ввести запрет на ряд товаров, которые используются в борьбе с коронавирусом и его профилактике, в том числе на медицинские маски и перчатки.

В то же время, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками. А частные сети аптечных учреждений государство не обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

До этого в РФ ввели запрет на вывоз из страны масок, респираторов, противовирусных средств.

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