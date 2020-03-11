Украинские пограничники нашли больше 10 тысяч контрабандных медицинских масок на границе с Польшей

В Ночь на 11 марта на границе с Польшей пограничники выявили в двойном днище багажника иномарки 10 653 одноразовых медицинских масок, дефицит которых есть сейчас в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Facebook. В сообщении говорится, что общая сумма конфиската составляет почти 356 000 гривен. Пограничники рассказали, что во время пограничного контроля в пункте пропуска "Устилуг" правоохранители вывели автомобиль "Фольксваген", который решили проверить дополнительно. В двойном дне автомобиля обнаружилась нелегальная партия медицинских масок. Котрабанда медицинских масок. Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины Как сообщали Українські Новини, Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок. Планируется ввести запрет на ряд товаров, которые используются в борьбе с коронавирусом и его профилактике, в том числе на медицинские маски и перчатки. В то же время, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками. А частные сети аптечных учреждений государство не обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. До этого в РФ ввели запрет на вывоз из страны масок, респираторов, противовирусных средств.