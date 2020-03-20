Це проблеми для літніх людей. Евакуйований українець заявив, що не буде дотримуватися карантину

Сьогодні, 20 березня, в Україну з Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік. Вони пройшли температурний скринінг, після цього їм рекомендується проведення жорсткої самоізоляції вдома. Проте, один з евакуйованих із Польщі українців заявив про те, що не буде себе обмежувати ні в чому. Про це він розповів в інтерв'ю інформаційному телеканалу ZIK, повідомляє Страна.

За словами українця, коронавірус важко переносять тільки літні люди, тому це їх проблеми.

"Це проблеми більше для літніх людей, ми це все знаємо. Молоді люди, хворі коронавірусом, переносять все це навіть безсимптомно. Я вам скажу чесно, що я себе сильно не збираюся чомусь обмежувати", - заявив українець.

Як повідомляли Українські Новини, на ранок 20 березня коронавірусом заразилися більше 234 тисяч осіб, майже 10 тисяч загиблих по всьому світу. Тільки за добу підтвердили 15 253 випадків, а загинули за добу 1 031 осіб.

Тим часом, у Львові підтвердили коронавірус у чоловіка 1950 року народження, який нещодавно повернувся з Німеччини.