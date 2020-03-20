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20 марта 2020, пятница, 17:27 90
Общество 2020-03-20T19:30:03+02:00
Українські Новини
Из Польши эвакуировали поездами больше 2000 человек: назначены дополнительные поезда

Из Польши эвакуировали поездами больше 2000 человек: назначены дополнительные поезда

Ольга Фандорина
Польша, Эвакуация, Перемышль, Укрзалізниця, Коронавирус в мире, Перемышль-Киев
Интерсити. Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Интерсити. Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Из Перемышля отправился четвертый за сегодня специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.

Специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем сегодня из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.

"В целом эти рейсы помогли добраться Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - отметили в МИД.

Из Польши возвращаются домой еще более 600 украинцев, - МИД

Билет на следующие поезда можно купить только через онлайн-систему Укрзализныци:

  1. поезд № 705/706 - 716/715 отправится из Пшемысля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17 того же дня.
  2. поезд №715 / 716 - 706/705 отправится из Пшемысля 21 марта в 15:50, прибудет в Киев в 00:46 22 марта.

При этом из Киева в Пшемысль поезда отправятся без пассажиров, а бригада стюардов, обслуживающей поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.

Ранее 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса. 

Кроме того, где можно пересечь границу Украины автотранспортом.

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