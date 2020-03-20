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20 березня 2020, пʼятниця, 19:18 3
Суспільство 2020-03-20T19:30:01+02:00
Українські Новини
З жовтня 2019 від грипу померло 66 осіб. За останній тиждень - троє

З жовтня 2019 від грипу померло 66 осіб. За останній тиждень - троє

Таня Войтюк
МОЗ, Грип, смерть від грипу, Смертність, Коронавірус
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

У той час як в Україні від коронавірусу загинуло 3 людини, 66 осіб померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 9 по 15 березня) зареєстровано три летальних випадки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 201 653 людини, з них 66,6% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні, при цьому в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

В Одеській області зберігається середня активність грипу та ГРВІ, у всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Як повідомляли Українські Новини, від хвороб органів дихання у січні померло 1 203 осіб, з них 621 осіб - від грипу та пневмонії.

При цьому від туберкульозу померло 309 осіб, від синдрому набутого імунодефіциту - 295 осіб. Від злоякісних новоутворень у січні померло 7 040 чоловік.

Тим часом міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що статистика по кількості хворих пневмонією не має значення.

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