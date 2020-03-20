У Львові підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом

У Львові підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом, яким у світі заразилося понад 234 тисячі осіб, у чоловіка 1950 року народження, який нещодавно повернувся з Німеччини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.

"У нас перший підтверджений випадок хвороби на коронавірус Covid-19 у Львові (житель Львова, 1950 року народження 13 березня повернувся з Німеччини)", - написав Садовий.

Так, повідомляється, що позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. А матеріали відправлені в Центр громадського здоров'я України.

Також зазначається, що чоловік госпіталізований до інфекційної лікарні, а інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

Це вже 27 зафіксований випадок зараження коронавірусом в Україні.

"Повертаючись з Німеччини чоловік (сам є лікарем) усвідомлював, що є в групі ризику - 1950 р.н. Відтак, у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів хвороби немає, але перебуватиме й надалі під контролем", - доповнив Садовий.

Щоб захистити себе від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 м;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця; яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захистити себе від коронавірусу. Інфографіка : Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, з 16 березня у Львові закрили всі магазини, крім продуктових, аптек і заправок.

Також у Львові хочуть скасувати безкоштовний проїзд пільговикам через коронавірус.