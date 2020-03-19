Во Львове хотят отменить бесплатный проезд льготникам из-за коронавируса

В то время, как в Луцке приостановили работу общественного транспорта из-за коронавируса, Львовский городской совет намерен с 23 марта отменить бесплатный проезд в общественном транспорте пассажирам льготных категорий на период действия карантина.

Об этом депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С понедельника будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте на время карантина", - написал он.

Зинкевич добавил, что 19 марта полиция оштрафовала 5 водителей на 17 тыс. гривен каждого за нарушение условий карантина (в транспортном средстве может быть до 10 человек, в масках).

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Министерство здравоохранения зафиксировало по 1 случаю заболевания коронавирусной инфекцией в Киеве и Житомире; количество больных коронавирусом в Украине достигло 18 человек.

В Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Также 18 март Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро.