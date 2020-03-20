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  • У Чехії респіраторні маски будуть друкувати на 3D-принтерах
20 березня 2020, пʼятниця, 18:51 5
Світ 2020-03-20T19:15:02+02:00
Українські Новини
У Чехії респіраторні маски будуть друкувати на 3D-принтерах

У Чехії респіраторні маски будуть друкувати на 3D-принтерах

Елизавета Кесельман
Маски, Чехія, Коронавірус в Чехії, Респіратори
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

В той час, як японська школярка власноруч пошила 612 медичних масок, фахівці Чеського технічного університету мають намір друкувати респіратори на 3D-принтері. Про це передає Чеське радіо.

Зазначається, що фахівці знаходяться на фінальному етапі розробки програми.

"У цій роботі багато змінних складових. Нам необхідно забезпечити ідеальне прилягання респіратора до обличчя, щоб фільтри функціонували належним чином. Не на останньому місці стоїть питання фінальної якості виробу. Міцність респіратора і його пружність залежать від швидкості друку і охолодження отриманих заготовок", — розповів керівник групи розробників.

Поки розробники вибирають матеріал, який зможе забезпечити необхідну герметичність.

На 3D-принтерах можна за день надрукувати 60 респіраторів, причому такий спосіб виробництва значно дешевше заводського.

Як повідомляли Українські Новини, через порушення правил самоізоляції Москва затримує і депортує громадян Китаю.

Крім того, в Мілані армія військових буде патрулювати вулиці для перевірки дотримання карантину.

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