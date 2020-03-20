У Чехії респіраторні маски будуть друкувати на 3D-принтерах

В той час, як японська школярка власноруч пошила 612 медичних масок, фахівці Чеського технічного університету мають намір друкувати респіратори на 3D-принтері. Про це передає Чеське радіо.

Зазначається, що фахівці знаходяться на фінальному етапі розробки програми.

"У цій роботі багато змінних складових. Нам необхідно забезпечити ідеальне прилягання респіратора до обличчя, щоб фільтри функціонували належним чином. Не на останньому місці стоїть питання фінальної якості виробу. Міцність респіратора і його пружність залежать від швидкості друку і охолодження отриманих заготовок", — розповів керівник групи розробників.

Поки розробники вибирають матеріал, який зможе забезпечити необхідну герметичність.

На 3D-принтерах можна за день надрукувати 60 респіраторів, причому такий спосіб виробництва значно дешевше заводського.

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