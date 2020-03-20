Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области

В то время как Bolt и Uber будут бесплатно возить врачей на работу в Киеве, и

Об этом сообщил совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы вместе с АТБ и "Новой почтой" запускаем доставку продуктов питания домой. Начинаем с пилота в Днепропетровской области – за несколько дней мы надеемся протестировать формат, понять насколько то, что мы предлагаем подходит людям, будут ли они пользоваться таким предложением. Это также возможность на относительно небольшом объеме устранить потенциальные сложности, которые могут возникнуть", - написал он.

По его словам, АТБ будет формировать пакеты и продавать все продукты по минимально возможной цене.

Rozetka.ua, в свою очередь, будет предоставлять свой сайт для размещения и бесплатно обрабатывать все заказы.

"Новая почта" будет доставлять заказы по себестоимости.

"По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3-5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - отметил бизнесмен.

В рамках пилотного проекта предлагается 3 продуктовых набора: маленький, средний и большой.

Они включают в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, воду, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

Стоимость наборов 400-700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, компания "АТБ-Маркет" ограничила количество товаров, которые приобретаются одним покупателем.

Также UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина.