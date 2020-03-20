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20 березня 2020, пʼятниця, 12:24 3
Суспільство 2020-03-20T15:15:06+02:00
Українські Новини
У ПЦУ не послухалися патріарха Варфоломія і не збираються припиняти богослужіння

У ПЦУ не послухалися патріарха Варфоломія і не збираються припиняти богослужіння

Кира Молчанова
Карантин, Варфоломей, Релігія, ПЦУ, церкви, Карантин в Україні
Кадило. Фото: blogspot.com
Кадило. Фото: blogspot.com

Після того, як в ПЦУ заявили, що обряд причастя в умовах пандемії коронавірусу безпечний, православна церква України вирішила не припиняти богослужіння у зв'язку з призовом Вселенського патріарха Варфоломія до церков припинити їх проведення до квітня.

Про це Українським Новинам повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

"Це (заклик Варфоломія) стосується єпархій Константинопольського патріархату", — сказав він.

За його словами, для ПЦУ це нічого не означає.

Він підкреслив, що у зв'язку з карантином ПЦУ прийняла ряд обмежувальних заходів в своїх церквах, зокрема рекомендувала парафіянам поклонятися святиням без їх цілування.

Раніше Варфоламей закликав церкви припинити служби і обряди до кінця березня в цілях боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Православна церква України має намір проводити трансляції богослужінь через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

В Православній церкві України звернулися до вірян і нагадали, що дотримання посту — це не просто добровільна відмова від їжі, а спосіб очищення душі.

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