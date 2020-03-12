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12 марта 2020, четверг, 07:01 134
Lifestyle 2020-03-12T07:01:01+02:00
Українські Новини
В ПЦУ попросили не воспринимать пост как разновидность диеты

В ПЦУ попросили не воспринимать пост как разновидность диеты

Кира Молчанова
Верующие, Пост, Великий пост, ПЦУ
Великий пост. Фото: pixabay
Великий пост. Фото: pixabay

В Православной церкви Украины обратились к верующим и напомнили, что соблюдение поста — это не просто добровольный отказ от пищи, а способ очищения души.

Об этом говорится в Facebook на странице ПЦУ.

В сообщении говорится, что пост — это прежде всего "борьба с грехом через сдерживание и ограничение собственных желаний ради духовного роста", а не добровольный отказ от пищи.

В сообщении уточняют, что суть поста не в соблюдении определённого рациона. Это только средство достижения духовного очищения.

Кроме того, в церкви отметили, что отказаться в эти дни следует не только от определенной пищи, но и от нездоровых эмоций, таких как гнев, раздражение. Необходимо воздержаться от злоречия, осуждения других, лжи и раздоров.

"Пост уникален тем, что может указать нам на наши внутренние проблемы. Он словно фонарик, который в темных закоулках души освещает все наши изъяны и раны, на которые надо обратить внимание и которые нужно лечить. А лучшее лекарство для душевных ран – это искреннее покаяние, молитва и добрые дела. Они помогут найти правильный путь к самосовершенствованию, и дадут силы преодолеть все временные трудности", — подчеркнули в ПЦУ.

Как сообщали Українські Новини, 2 марта у православных верующих начался Великий пост. Длится он 40 дней до Пасхи, которую в этом году будут отмечать 19 апреля.

Существуют строгие правила, что и когда можно есть в пост, но касаются они, в первую очередь, священнослужителей.

 

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