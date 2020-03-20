Карантин у Києві: дезінфікують транспорт, пішохідні переходи, дороги, під'їзди та ліфти

Комунальні служби Києва проводять дезінфекцію громадського транспорту, зупинок, пішохідних переходів, мостів, доріг, а також під'їздів житлових будинків і ліфтів через коронавірус, на який протестували вже майже 300 киян.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Дезінфекція транспортних засобів - автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток - відбувається кілька разів в день, обробляють також зупинки, пішохідні переходи, мости, дороги, дезінфікують також під'їзди житлових будинків, ліфти", - сказав Кличко.

Він повідомив, що для обробки використовують близько 10 найменувань дезінфікуючих засобів, зокрема тентамін, синдез, хлор, септональ.

Дезінфекція транспорту в Києві. Фото: Київпастранс

Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

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