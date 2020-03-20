Заступник міністра Макар'ян задекларував 4 наручних годинника за 1,3 млн гривень і 6 млн гривень готівкою

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Давид Макар'ян задекларував 4 наручних годинника за 1,3 млн гривень і 6 млн гривень готівкою за 2019.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, Макар'ян задекларував 3 млн гривень доходу від відчуження рухомого майна, 346,7 тис. гривень заробітної плати у Верховній Раді и70 тис. гривень від надання майна в оренду.

Його дружина Олена задекларувала 407 тис. гривень зарплати у Раді, 71,7 тис. гривень відсотків, 18 тис. гривень соціальної виплати і 108,2 тис. гривень зарплати у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Також, Макар'ян задекларував 4 наручних наручних годин (Bovet, Rolex і Breguet) загальною вартістю 1,3 млн гривень.

Він також задекларував автомобіль Chevrolet Express 2011 року випуску, а його дружина задекларувала Jaguar XJ 2017 року випуску.

Крім цього, у Макарьяна є 214 тис. доларів, 150 тис. євро і 6 млн гривень готівкою та 267 тис. гривень активів у дорогоцінних металах.

У його дружини є 525,6 тис. гривень на банківських рахунках, 70 тис. гривень і 35 тис. доларів готівкою.

Макар'ян задекларував 2 нежитлових приміщення (188,1 кв. м і 565,3 кв. м) в Миколаєві, його дружина — квартиру в Харкові (74,9 кв. м).

Також Макар'ян орендує квартиру (45,4 кв. м) і 2 будиночки для відпочинку у Києві.

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