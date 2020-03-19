Новый тернопольский губернатор задекларировал 2 автомобиля и 99,7 тыс. ежемесячного дохода

Новоназначенный председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш задекларировал автомобили Land Rover Range Rover и Ford Transit Connect, а также 99,7 тыс. среднего ежемесячного дохода за 2019 год.

Об этом свидетельствуют декларация за 2019 год в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.



Так, Труш задекларировал 1 178 000 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 17 642 гривны зарплаты в Рогатинской районной государственной администрации.



Его жена Ирина заработала 144 876 гривен также в Рогатинской райадминистрации, получила 500 гривен денежного вознаграждения и 7 561 гривну помощи по безработице.



Жена владеет жилым домом (158,1 кв. м) и гаражом (52,4 кв. м) в Рогатине.

В собственности самого Труша нет недвижимости.



Труш задекларировал 2 автомобиля: Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Ford Transit Connect 2011 года выпуска.



Также он задекларировал 150 тыс. гривен наличными, жена - 450 тыс. гривен.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил сумским губернатором Грищенко.



Кроме того, декларацию можно будет подать позже. НАПК продлил сроки