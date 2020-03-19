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19 марта 2020, четверг, 16:38 308
Политика 2020-03-19T16:40:01+02:00
Українські Новини
Новый тернопольский губернатор задекларировал 2 автомобиля и 99,7 тыс. ежемесячного дохода

Новый тернопольский губернатор задекларировал 2 автомобиля и 99,7 тыс. ежемесячного дохода

Валерия Драгомирова
Тернопольская ОГА, декларация, Владимир Труш
Зеленский и Труш. Фото: Офис президента
Зеленский и Труш. Фото: Офис президента

Новоназначенный председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш задекларировал автомобили Land Rover Range Rover и Ford Transit Connect, а также 99,7 тыс. среднего ежемесячного дохода за 2019 год.

Об этом свидетельствуют декларация за 2019 год в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, Труш задекларировал 1 178 000 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 17 642 гривны зарплаты в Рогатинской районной государственной администрации.

Его жена Ирина заработала 144 876 гривен также в Рогатинской райадминистрации, получила 500 гривен денежного вознаграждения и 7 561 гривну помощи по безработице.

Жена владеет жилым домом (158,1 кв. м) и гаражом (52,4 кв. м) в Рогатине.
В собственности самого Труша нет недвижимости.

Труш задекларировал 2 автомобиля: Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Ford Transit Connect 2011 года выпуска.

Также он задекларировал 150 тыс. гривен наличными, жена - 450 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил сумским губернатором Грищенко

Кроме того, декларацию можно будет подать позже. НАПК продлил сроки

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