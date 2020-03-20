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20 березня 2020, пʼятниця, 13:35 6
Суспільство 2020-03-20T16:00:03+02:00
Українські Новини
У Харкові розлючені люди блокують трамваї, протестуючи проти закриття метро

У Харкові розлючені люди блокують трамваї, протестуючи проти закриття метро

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, Карантин в Україні, закриття метро, трамваї в Харкові
Трамвай у Харкові. Фото: Юрій Сидоренко/Facebook
Трамвай у Харкові. Фото: Юрій Сидоренко/Facebook

У Харкові в одному трамваї розлючені пасажири розбили лобове скло через обмеження за кількістю пасажирів, на час карантину, а також закрите метро.

Як повідомляє директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, сьогодні вранці пасажири блокували рух низки трамвайних маршрутів на знак протесту проти введених обмежень за кількістю людей у салоні, пише "Вечірній Харків".

"Зупинка трамвая "Станція метро "академіка Павлова", вул. Героїв Праці-вул. Академіка Павлова, розвороту коло 602м/р, пр. Тракторобудівників-вул. Немишлянська, вул. Морозова-вул. Киргизька до вул. Костичева; Салтівське шосе-пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це тільки короткий перелік вулиць і зупинок, де жителі перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів", – розповів чиновник.

Він зазначив, що скрізь викликають поліцію для розблокування руху, але це поки мало допомагає, а при закритому метро перекриття доріг тільки погіршує ситуацію з перевезенням людей.

Скло в трамваї в Харкові Фото: Юрій Сидоренко/FacebookСкло у трамваї в Харкові. Фото: Юрій Сидоренко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Харків паралізували затори і перевантажений транспорт через закриття метро.

Раніше у Харкові пенсіонери побилися за маски.

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