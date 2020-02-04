"Нефтегаз" получил от "Газпрома" $578,4 млн за транзит газа с декабря по февраль

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила от компании "Газпром" (Россия) 239,5 млн гривен платы за транзит газа в декабре и 338,9 млн гривен предоплаты за январь и февраль (всего 578,4 млн долларов).

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко, передают Українські Новини.

"В январе "Нефтегаз" получил 239,5 млн долларов за транзит в декабре, а также 175,1 млн долларов предоплаты за январь и 163,8 млн за февраль. Всего: 578,4 млн долларов. Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 года, то это почти 33% (треть всех доходов госбюджета)", - написал он.

Витренко подчеркнул, что если бы "Нефтегаз" не обменял свои исковые требования к "Газпрому" на новый транзитный контракт, то в январе "Нефтегаз" получил бы только 239,5 млн долларов.

"И даже если бы просто был продлен предыдущий контракт на транзит, то в январе "Нефтегаз" бы все равно получил только эти 239,5 млн долларов, то есть на 338,9 млн долларов меньше, чем получил по факту - из-за того, что по старому контракту не было предоплаты", - отметил он.

Также Витренко сообщил, что начиная с января "Нефтегаз" будет получать плату за транзит не за 3 месяца, а только предоплату за следующий месяц.

Как сообщали Українські Новини, в январе Украина сократила транзит газа в 3 раза.

Тем временем НБУ готов выкупить поступившие "Нефтегазу" $2,9 млрд от "Газпрома".