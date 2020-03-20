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20 березня 2020, пʼятниця, 12:36 8
Суспільство 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві сімейні лікарі та "швидка" зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта

У Києві сімейні лікарі та "швидка" зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, поради щодо коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє, що сімейні лікарі зможуть діагностувати коронавірус, на який вже перевірили майже 300 киян, вдома у пацієнта.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показниками, зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів на дому", - сказав він.

Кличко зазначив, що це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз коронавірусу.

Таким чином, людям не обов'язково потрібно буде їхати до лікаря, а потрібно лише зв'язатися з сімейним лікарем.

Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозрі на коронавірусну інфекцію.

Також радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

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