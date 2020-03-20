У Києві сімейні лікарі та "швидка" зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє, що сімейні лікарі зможуть діагностувати коронавірус, на який вже перевірили майже 300 киян, вдома у пацієнта. Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини. "Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показниками, зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів на дому", - сказав він. Кличко зазначив, що це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз коронавірусу. Таким чином, людям не обов'язково потрібно буде їхати до лікаря, а потрібно лише зв'язатися з сімейним лікарем. Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозрі на коронавірусну інфекцію. Також радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.