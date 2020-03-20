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20 березня 2020, пʼятниця, 11:25 14
Силові структури 2020-03-20T13:45:03+02:00
Українські Новини
У поліції розповіли, де найбільше в Україні порушують правила карантину

У поліції розповіли, де найбільше в Україні порушують правила карантину

Валерия Драгомирова
Поліція, Карантин в Україні, Порушення карнтину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і почали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці продовжують заходи по запобіганню поширення коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки.

У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.

Також виявлені порушення у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.

Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях.

По 7 - у Рівненській та Чернігівській, ще по 4 протоколи - в Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях.

У Тернопільській і Житомирській областях виявлено 2 порушення, у Хмельницькій - складено 1 протокол.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за 6 фактам за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

У Харківській області 3 факти, по 1 - у Волинській, Сумській і Дніпропетровській областях.

У п'ятницю до несення служби залучено понад 14 тис. поліцейських і 2,1 тис. військовослужбовців Національної гвардії.Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, патрульної поліції, слідчо-оперативних груп т. п.

Як повідомляли Українські Новини, спеціальні автомобілі з гучномовцями курсують у Києві для інформування людей про необхідність дотримання режиму карантину.

Крім того, на в'їзді до Києва працюють вісім блок-постів через карантин.

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