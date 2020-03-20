У поліції розповіли, де найбільше в Україні порушують правила карантину

Поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і почали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.



Правоохоронці продовжують заходи по запобіганню поширення коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки.



У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення.



Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.



Також виявлені порушення у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.



Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях.



По 7 - у Рівненській та Чернігівській, ще по 4 протоколи - в Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях.



У Тернопільській і Житомирській областях виявлено 2 порушення, у Хмельницькій - складено 1 протокол.



Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за 6 фактам за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.



У Харківській області 3 факти, по 1 - у Волинській, Сумській і Дніпропетровській областях.



У п'ятницю до несення служби залучено понад 14 тис. поліцейських і 2,1 тис. військовослужбовців Національної гвардії.Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, патрульної поліції, слідчо-оперативних груп т. п.



Як повідомляли Українські Новини, спеціальні автомобілі з гучномовцями курсують у Києві для інформування людей про необхідність дотримання режиму карантину.



Крім того, на в'їзді до Києва працюють вісім блок-постів через карантин.