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20 березня 2020, пʼятниця, 10:50 51
Медицина 2020-03-20T13:45:03+02:00
Українські Новини
Вчора МОЗ отримав 56 підозр на коронавірус

Вчора МОЗ отримав 56 підозр на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, якою заразилися вже 26 українців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я на каналі Telegram, присвяченому коронавирусу, передають Українські Новини.

"Протягом 19 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 56 підозр на Covid-19", - сказано в ньому.

Станом на ранок 20 березня 15 випадків коронавирусной інфекції зареєстровані в Чернівецькій області (1 летальний), 3 випадки - у Києві, по 2 випадки - у Житомирській (1 летальний), Київській і Дніпропетровській областях, по 1 випадку - у Донецькій та Івано-Франківській (летальний) областях.

Всього в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання, 10 з яких виявлено 19 березня, 3 людини померли.

З початку року до Центру громадського здоров'я надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

У світі зареєстровано 244 523 випадки захворювання Covid-19, з яких 163 324 випадки - за межами Китаю.

При цьому 86 031 людина вилікувались, 10 030 осіб померли.

Як повідомляли Українські Новини, на коронавірус заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих.

Раніше ми писали, як правильно дезінфікувати приміщення при пандемії коронавірусу.

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