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20 березня 2020, пʼятниця, 10:13 5
Суспільство 2020-03-20T10:25:36+02:00
Українські Новини
З жовтня в Україні від грипу померли 66 осіб

З жовтня в Україні від грипу померли 66 осіб

Анна Рудык
Грип, смерть від грипу, Епідемічний поріг, Грип в Україні
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

В той час, як в Україні вже 26 випадків зараження коронавірусом, 66 осіб померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 9 по 15 березня) зареєстровано три летальних випадки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 201 653 людини, з них 66,6% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності становив 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні, при цьому в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

В Одеській області зберігається середня активність грипу та ГРВІ, у всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Як повідомляли Українські Новини, 6-річний хлопчик помер від ускладнень грипу в Запорізькій області. Дитина захворіла 5 березня та 6 березня батьки звернулися до сімейного лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,8 градусів, незначний нежить і біль у горлі. 9 березня дитина померла.

Також ми писали, як правильно дезінфікувати приміщення при пандемії коронавірусу.

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