6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области

В то время как от коронавируса скончалась первая пациентка в Украине, 6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Мелитополе Запорожской области. Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. По данным ведомства, ребенок заболел 5 марта и 6 марта родители обратились к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле. Врач поставил диагноз "Назофарингит" и отправил на лечение дома. 9 марта, когда состояние ребенка резко ухудшилось и температура тела упала до 34 градусов, его госпитализировали в реанимационное отделение с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности. Спустя 50 минут после госпитализации ребенок умер. При исследовании проб выявлен вирус гриппа А (H1N1), поставлен патологоанатомический диагноз: "Острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония". Против гриппа ребенка не прививали. Как сообщали Українськi Новини, 26-летний мужчина умер от осложнений гриппа в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А. Напомним, за последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 человек.