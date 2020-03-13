6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области

В то время как от коронавируса скончалась первая пациентка в Украине, 6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Мелитополе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, ребенок заболел 5 марта и 6 марта родители обратились к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле.

Врач поставил диагноз "Назофарингит" и отправил на лечение дома.

9 марта, когда состояние ребенка резко ухудшилось и температура тела упала до 34 градусов, его госпитализировали в реанимационное отделение с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности.

Спустя 50 минут после госпитализации ребенок умер.

При исследовании проб выявлен вирус гриппа А (H1N1), поставлен патологоанатомический диагноз: "Острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония".

Против гриппа ребенка не прививали.

Как сообщали Українськi Новини, 26-летний мужчина умер от осложнений гриппа в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А.

Напомним, за последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 человек.