Приватбанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн

У той час, як в Україні триває карантин через коронавірус, Приватбанк 20 березня 2020 розширив для своїх клієнтів перелік послуг з цінними паперами, надавши можливість купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі online на інтернет-версії "Приват24".

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.



"Тепер клієнтам не потрібно відвідувати відділення банку, а оформлення угоди займає мінімум часу. В розділі "Послуги" меню "Цінні папери", необхідно просто вибрати ОВДП, які відповідають вашим інвестиційним потребам, заповнити необхідні параметри і підписати з допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи про відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП", - йдеться у ньому.



Крім того, в "Приват24" у клієнтів є можливість бачити в режимі online поточні котирування Приватбанку на продаж ОВДП, їх основні параметри випусків, отримувати інформацію про котирування ОВДП на фондовій біржі, бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за вибраний період часу і контролювати свій портфель цінних паперів, в т. ч. надходження купонних платежів і грошових коштів за погашення ОВДП.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у січні-лютому поточного року залучило до державного бюджету 28,3 млрд гривень і 202 млн доларів за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).



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