У Мінсоцполітики повідомили, хто ще окрім пенсіонерів отримає по 1 тис. гривень

Тоді як одиноким пенсіонерам в Києві почали доставляти продукти, Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Про це вона повідомила в ефірі телепрограми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Пенсії і соцдопомогу буде нараховуватися вчасно", - сказала міністр.

Вона також перерахувала повний список, хто отримає фінансову допомогу по 1 тис. гривень.

"До нас звертається дуже багато пенсіонерів, тому що прозвучало звернення Президента. З 1 квітня ми плануємо видати одноразову допомогу по тисячі гривень пенсіонерам з пенсіями до 5 тис. гривень. Але крім пенсіонерів у нас є ще люди з інвалідність, є діти з інвалідністю, інвалідність дитинства, соціальні пенсії. Ми також додамо їм по тисячі гривень, і вони її отримають", - додала міністр.

Вона додала, що з 1 травня також будуть проіндексовані пенсії.

"Наша задача, коли ми говоримо, самоизолируйтесь, ми повинні їх матеріально забезпечити", - сказала Лазебна.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня на той час прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки.Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.