До 5 днів на пластику та папері. Скільки "живе" коронавірус на різних поверхнях

Коронавірусна інфекція, якою заразилися вже 26 осіб в Україні, може триматися на різних поверхнях до п'яти днів. Таку інфографіку опублікував відомий український педіатр Євген Комаровський у своєму акаунті в Instagram.

Так, згідно з даними, інфекція може триматися довше всього на пластику і паперу - до 5 днів. Також вона може триматися до 4 днів на дереві та склі.

А на алюмінієвих поверхнях коронавірус "виживає" від двох до восьми годин, на хірургічних рукавичках він "затримується" до 8 годин, на сталі - до 48 годин.

Живучість коронавірусу. Інфографіка: Instagram/Доктор Комаровський

Щоб захистити себе:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, США схвалили використання протималярійного препарату для лікування коронавірусу.

Також в Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка.