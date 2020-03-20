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20 березня 2020, пʼятниця, 08:15 27
Суспільство 2020-03-20T11:00:03+02:00
Українські Новини
До 5 днів на пластику та папері. Скільки "живе" коронавірус на різних поверхнях

До 5 днів на пластику та папері. Скільки "живе" коронавірус на різних поверхнях

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, поради щодо коронавірусу, як вберегтися від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Коронавірусна інфекція, якою заразилися вже 26 осіб в Україні, може триматися на різних поверхнях до п'яти днів. Таку інфографіку опублікував відомий український педіатр Євген Комаровський у своєму акаунті в Instagram.

Так, згідно з даними, інфекція може триматися довше всього на пластику і паперу - до 5 днів. Також вона може триматися до 4 днів на дереві та склі.

А на алюмінієвих поверхнях коронавірус "виживає" від двох до восьми годин, на хірургічних рукавичках він "затримується" до 8 годин, на сталі - до 48 годин.

Живучість коронавіруса. Інфографіка: Instagram/Доктор КомаровськийЖивучість коронавірусу. Інфографіка: Instagram/Доктор Комаровський

Щоб захистити себе:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, США схвалили використання протималярійного препарату для лікування коронавірусу.

Також в Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка.

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