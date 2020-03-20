Працювали снайпери і били з важкого озброєння: на Донбасі українські військові зазнали втрат

За минулу добу, 19 березня, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення внаслідок обстрілів бойовиків, які відкривали вогонь 15 разів по позиціях українських військових.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в Facebook.

"19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари", - йдеться в ньому.

На східному напрямку бойовики два рази відкривали вогонь неподалік Красногорівки, двічі поруч з Лебединським, поблизу Павлополя, неподалік Василівки, поруч з Авдіївкою, поблизу населеного пункту Славне.

Крім того, бойовики відкривали вогонь на північному напрямку в районі населеного пункту Кримське – чотири рази, неподалік Новолуганського, поблизу Новотошківського, в районі населеного пункту Новоолександрівка – снайперський вогонь.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня боевики15 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, троє військовослужбовців зазнали бойових травм.

Тим часом, позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) також ввели заходи для запобігання поширенню коронавірусу, а на час карантину Україні скасували військовий призов.