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19 березня 2020, четвер, 22:31 3
Фінанси 2020-03-19T22:37:03+02:00
Українські Новини
НБУ обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою

НБУ обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою

Влада Билоус
НБУ, курс гривні, девальвація, Фінанси

Національний банк обміняв безготівкові 35 млн євро на готівку в іноземних банках для забезпечення українських банківських установ готівкою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ, передають Українські Новини.

НБУ повідомляє, що труднощі з готівкою в касах банків спостерігаються через перебої з авіасполученням.

Для забезпечення безперебійної роботи банківської системи НБУ розпочали співпрацю з іноземними фінансовими установами з постачання готівкової валюти, а також ввели операції з підкріплення банків готівкою доларами і євро шляхом їх обміну на відповідну безготівкову валюту.

"Перша операція з обміну готівкової валюти (з іноземних банків) на безготівкову (НБУ) з оголошеним граничним обсягом 100 млн євро відбулася сьогодні, 19 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі", - сказано в ньому.

Повідомляється, що такі операції НБУ буде проводити і надалі.

Також в НБУ радять українцям при необхідності купувати і продавати валюту через онлайн-додатки банків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НБУ продав 200 млн доларів на міжбанку для утримання гривні, в середу НБУ продав так само 200 мільйонів доларів.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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